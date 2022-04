Il Palermo rientra in città nella notte, accoglienza trionfale dei tifosi allo stadio

Accoglienza trionfale per il Palermo calcio di ritorno dalla trasferta vincente di Monopoli. Una rappresentanza dei tifosi della Curva Nord 12, nonostante l'orario (il gruppo di Baldini è rientrato intorno alle 3 della notte) era presente allo stadio "Barbera" per ricevere calorosamente i propri beniamini reduci dalla vittoria per 2-0 sul campo della squadra pugliese.

Applausi all'indirizzo della truppa di Silvio Baldini da parte dei tifosi che, come si vede in un video diffuso dal Palermo Fc, si sono messi in cerchio intonando cori di incitamento per la squadra del cuore. Il Palermo grazie alla vitoria esterna, in attesa di conoscere i risultati delle rimanenti gare in programma oggi (domenica 10 aprile), si gode il secondo posto solitario in classifica.

Palermo che sale a quota 63 punti, alle spalle del Bari già promosso. Dietro De Rose e compagni Catanzaro e Avellino (62). Il Monopoli si ferma a 61. Intanto, con l'esclusione del Catania, i rosanero non giocheranno il derby di sabato prossimo e chiuderanno la stagione regolare domenica 24 aprile con la trasferta in casa del Bari già promosso in B.

