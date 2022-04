Colpaccio del Palermo, Valente e Brunori firmano il successo a Monopoli: rosanero secondi

Colpaccio del Palermo a Monopoli. I rosanero vincono 2-0 allo stadio “Veneziani”, portano via tre punti preziosi in chiave playoff e scavalcano gli stessi pugliesi in classifica. Le firme del successo numero 17 della squadra di Silvio Baldini (quarta vittoria esterna) di Valente nel primo tempo e una perla di Brunori (ventiquattresimo centro stagionale) nella seconda frazione di gioco. Palermo che sale a quota 63 punti, alle spalle del Bari già promosso. Dietro De Rose e compagni Catanzaro e Avellino (62). Il Monopoli si ferma a 61.

Il Palermo ha offerto una delle migliori prestazioni della stagione. Gara attenta e senza sbavature in difesa (bene Marconi), centrocampo tenuto saldamente da capitan De Rose e trequartisti (Soleri titolare) pronti a sostenere la prima punta Brunori. Per il Monopoli gara generosa al cospetto di un Palermo decisamente più tonico e concreto. Passo falso per i pugliesi di Colombo che sembrano aver perso la miglior condizione che gli ha permesso di mettere in serie sei vittorie consecutive prima degli stop con Taranto e, appunto, Palermo.

Rosanero con il consueto 4-2-3-1. Davanti a Pelagotti, difesa con Accardi a destra, Lancini e Marconi centrali e il francese Giron a sinistra; in mediana capitan De Rose con al fianco Dall’Oglio (vinto il ballottaggio con Damiani); sulla trequarti assente Floriano (gastroenterite), l’allenatore toscano conferma Valente a destra, Luperini al centro e Soleri titolare sulla sinistra. In avanti la prima punta, il bomber Brunori. Pugliesi con il 3-5-2.

Gara che scivola via con il Palermo ordinato e pronto a imbastire azioni offensive. Al 19’ la sblocca Valente su preciso assist di Giron e nella ripresa, al 78’, Brunori si libera dei difensori pugliesi e piazza un gran tiro che si spegne in fondo al sacco. Timida la reazione del Monopoli che nonostante l'ingresso in campo di Grandolfo non riesce a raddrizzare le sorti del match. Nei minuti finali Soleri firma il tris ma in posizione di fuorigioco. Minutaggio anche per Fella e Silipo ma il risultato non cambia più.

Monopoli-Palermo 0-2

MARCATORI: 18’ Valente, 77’ Brunori

MONOPOLI (3-5-2): Loria 5; Arena 5.5 (61’ Fornasier 5.5), Bizzotto 5.5, Mercadante 5.5 (61’ Grandolfo 5); Viteritti 6 (81’ Morrone sv), Piccinni 5.5 (46’ Hamlili 5), Vassallo 5.5 (81’ Novella sv), Bussaglia 5.5, Guiebre 6; Starita 5.5, Borrelli 5.5. In panchina: Guido, Pamblanchi, D’Agostino, Romano, Nina, Natalucci, Quani. Allenatore: Colombo 5.5

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti 6; Accardi 6, Lancini 6, Marconi 6.5, Giron 6.5; De Rose 6.5, Dall’Oglio 6 (76’ Damiani 5.5); Valente 7 (93’ Silipo sv), Luperini 6.5, Soleri 6; Brunori 7 (89’ Fella sv). In panchina: Massolo, Crivello, Odjer, Buttaro, Perrotta, Felici, Doda. Allenatore: Baldini 6.5

Arbitro: Petrella di Viterbo 6

Note: Pomeriggio soleggiato, terreno in buone condizioni. Spettatori: 3mila circa. Ammoniti: Lancini, Bizzotto, Giron, Hamlili, Luperini, Morrone. Angoli: 3-3. Recupero: 0’; 4’.

