Il Palermo a Bari senza gli squalificati Giron e Luperini: sabato test con la Primavera

Il Palermo si gode la brillante vittoria esterna contro il Monopoli e, in attesa dei risultati che arrivano dalle altre sfide, con in palio punti pesanti playoff, si attesta al secondo posto dietro la capolista Bari, già promossa in B. Contro i pugliesi di mister Colombo è arrivato il terzo successo consecutivo per De Rose e compagni dopo Taranto e Picerno. Undici reti siglate, solo due subite.

L'ottima prova corale allo stadio "Veneziani" è stata impreziosita dalle reti di Valente e Brunori, quest'ultimo autore di uno splendido gol che consente all'attaccante italo-brasiliano di toccare quota 24 reti stagionali. Silvio Baldini si è detto soddisfatto del gioco offerto dalla sua squadra e ha sottolineato il rendimento positivo di tutta la squadra. Un periodo di forma positivo per i rosanero che nel turno che precede Pasqua, non disputeranno il derby casalingo contro il Catania per l'esclusione del club rossazzurro dal campionato.

Sabato 16 aprile, con inizio alle ore 10, il Palermo giocherà una speciale amichevole allo stadio "Barbera" contro i ragazzi della Primavera che a Cesena, nella finale playoff Primavera 3, sono stati sconfitti dal Padova per 3-1. Ingresso gratuito per il pubblico in tutta la tribuna.

Sul fronte squadra, in vista del ritorno in campionato, sabato 24 aprile in casa del Bari, l'allenatore toscano dovrà fare i conti con le assenze di Giron e Luperini. Entrambi i giocatori sono stati ammoniti dal direttore di gara nel corso della gara di Monopoli e non sasaranno in campo nella sfida allo stadio "San Nicola" contro i biancorossi di mister Mignani. Gli altri giocatori diffidati sono Accardi, Brunori, Odjer e Valente. Per i quattro rosanero, in caso di cartellino giallo a Bari, scatterebbe il turno di stop da scontare nella prima gara playoff.

© Riproduzione riservata