Il Palermo vince a Monopoli, Baldini: "Grande partita, tutti bravi"

Silvio Baldini, rientrato in panchina dopo la parentesi dovuta al contagio da Covid (due turni), si gode il successo esterno del Palermo che supera in trasferta 2-0 il Monopoli (terza vittoria consecutiva) e si porta al secondo posto nella corsa al piazzamento finale nella griglia playoff.

La gara del "Veneziani" non è mai stata in discussione per De Rose e compagni che con le firme di Valente e Brunori hanno messo in cassaforte i tre punti A fine gara arriva il commento dell'allenatore toscano che elogia tutto gruppo rosanero protagonista di una delle migliori partite stagionali.

"Il Palermo ha giocato una grande partita contro una squadra come il Monopoli e dato continuità alle belle prestazioni in casa contro Taranto e Picerno. Quando incontrano queste big il gruppo fa meno errori, forse per tensione e adrenalina. Complimenti a tutti". Protagonista ancora una volta il bomber Brunori. "Ha fatto un gol da campione, li segna chi ce l'ha nel Dna. Un giocatore bravissimo, ho perso ogni aggettivo". Giron e Luperini, ammoniti a Monopoli, salteranno la prossima gara. "Erano a rischio, pazienza", sottolinea Baldini.

Le sorti del Catania non hanno influito "sulla nostra prova - spiega l'allenatore toscano - ma dobbiamo essere sempre sportivi e sperare di giocare il derby, sarebbe stato meglio così. Organizzeremo il programma per poi preparare bene la trasferta di Bari. Dispiace per la situazione del Catania, sarebbe stata una bella partita per tutti i siciliani".

© Riproduzione riservata