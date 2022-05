Palermo-Feralpisalò, in vendita altri 1.800 biglietti: dove trovarli

Ventinove maggio. Però del 2022. Diciotto anni dopo la storica promozione in Serie A, battendo la Triestina, il Palermo insegue un altro sogno.

Forse un segno, forse una semplice coincidenza. Ma sicuramente la voglia di voler esserci a tutti i costi, la voglia di poter dire "Io c'ero", il giorno in cui il Palermo potrebbe conquistare una finale promozione che solo qualche settimana fa sembrava un'utopia.

Ancora biglietti disponibili, dove trovarli

Per tutti quei tifosi che non sono riusciti a trovare il biglietto nei giorni scorsi, oggi un'altra opportunità: 1.800 tagliandi circa sono stati recuperati attraverso la messa in vendita del settore ospiti, vista la quasi assenza dei tifosi della Feralpisalò che, previsti in meno di una decina, saranno collocati in tribuna.

Alle 11 di stamattina è iniziata la vendita di questi tagliandi attraverso i canali consueti o al botteghino del bar dello stadio che chiuderà alle 15. Poter usufruire anche dei posti del settore ospiti consentirà al Barbera di essere pieno nella sua interezza e dunque il colpo d'occhio rosanero sarà ancora più evidente.

Barbera tutto rosanero

Uno stadio tutto colorato di rosanero è il messaggio che hanno lanciato gli ultras del Palermo; un modo per dimostrare all'Italia come questa città sia in grado di esprimere una passione incredibile anche in Serie C.

Inutile nascondersi, il Palermo ha un piede in finale e se manterrà nervi saldi e un atteggiamento maturo ed equilibrato, si avvierà a disputare la finalissima per l'ultimo posto utile in serie B. Una finale in cui troverebbe la vincente tra Padova e Catanzaro che oggi giocano il match di ritorno allo Stadio Euganeo.

Una gara ancora molto aperta visto il risultato di 0-0 dell'andata con i padroni di casa favoriti sol perché giocano nel loro stadio. Ed anche a Padova si registra il tutto esaurito con circa 1500 tifosi calabresi al seguito della squadra. La finale di andata è prevista domenica 5 giugno mentre quella di ritorno è fissata per il 12 giugno. E se il Palermo questa sera non farà scherzi, la finalissima sarà proprio al Barbera.

Dove vedere Palermo-Feralpisalò

La gara fra i veneti e gli uomini di Vivarini, importante per i tifosi rosanero che vogliono conoscere e scoprire i loro possibili avversari, non potrà tuttavia essere vista per intero dai fans palermitani, considerando che le due partite quasi si sovrappongono. A Padova il calcio d'inizio è infatti previsto alle 19 mentre alle 20.30 si comincerà a giocare al Barbera.

E per tutti coloro invece che sono residenti fuori Palermo, o non sono riusciti a trovare il biglietto, la possibilità di vedere la gara in tv: o sulla piattaforma inglese Eleven oppure sul satellitare Sky al canale 253; ma ancora la diretta in chiaro sul canale Raiplay.

Stasera in campo

Sull’undici iniziale, nonostante la situazione pesante in fatto di diffidati in casa rosanero, Baldini non sembra intenzionato a stravolgere la formazione più di tanto, puntando invece su quella che nelle ultime settimane è stata la squadra tipo. Dovrà necessariamente rinunciare a Lancini, squalificato, al suo posto dovrebbe giocare Perrotta. E dovrà anche rinunciare ad Accardi e Floriano che non sono in perfette condizioni fisiche.

Sulla fascia destra confermato Buttaro mentre al posto dell'esterno offensivo di sinistra dovrebbe scendere in campo Soleri. Qualche dubbio il tecnico rosanero potrebbe averlo per il centrocampo dove i titolari dell'ultima partita De Rose e Damiani sono entrambi diffidati.

Chissà che Baldini non voglia preservarne uno dei due schierando al loro posto Dall'Oglio. Per il resto la formazione sarà quella delle ultime settimane. ‘’Compattezza e continuità. Giocare come se dovessimo ribaltare il risultato’’. E’ stato questo il motto di Baldini ieri in conferenza stampa pre partita.

