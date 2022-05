Palermo-Feralpisalò, Soleri al posto di Floriano: le probabili formazioni

Continuità e compattezza. Non sarà ampio turn over per Baldini, che in conferenza stampa è sembrato avere le idee molto chiare. Gli unici dubbi e riflessioni da parte del tecnico rosanero riguardano il centrale di difesa e il sostituto di Floriano per la gara di domani sera (29 maggio) contro la Feralpisalo, gara di ritorno della semifinale play-off. Perrotta in pole position su Somma per sostituire Lancini, squalificato. Sulla trequarti il giovane bomber Soleri molto probabilmente partirà dal 1’.

Baldini lo si conosce, non è uno da grandi calcoli tuttavia non c'è dubbio che con una qualificazione quasi in tasca il tecnico toscano possa decidere di preservare qualche giocatore in corso d’opera.

A parte un paio di eccezioni, si continuerà a schierare l’ossatura che in queste ultime settimane ha fatto gioire i fan rosanero. Nessun calcolo preliminare su diffidati o altro.

Palermo-Feralpisalò, le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Perrotta/Somma, Marconi, Giron; De Rose, Damiani/Dall’Oglio; Valente, Luperini, Soleri; Brunori.

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Liverani; Bergonzi, Pisano, Legati, Corrado; Guidetti, Carraro, Balestrero; Siligardi; Miracoli, Guerra.

Fischio d'inizio alle ore 20.30 del 29 maggio allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo.

© Riproduzione riservata