Palermo, finita la grande festa di Nakajima al Teatro Massimo: selfie per gli invitati in piazza Verdi

Alle 19.15 gli ospiti giapponesi hanno lasciato il Teatro Massimo di Palermo. Ad attenderli, in piazza Verdi, una decina di pullman che li ha accompagnati al Politeama, attraversando via Cavour, via Roma, piazza Sturzo. L'occasione, ovviamente, è il 73esimo compleanno di Kaoru Nakajima che ha deciso di festeggiare in città invitando migliaia di connazionali.

I giapponesi sono stati accolti da decine di palermitani incuriositi: selfie di rito e poi a bordo dei pullman bianchi dopo il pomeriggio trascorso all'interno del Massimo con il concerto di Matteo Bocelli, il figlio di Andrea, accolto da un'ovazione, e dalla esibizione e della moglie di Nakajima, che è una cantante lirica.

Una festa divisa in due, quindi, caratterizzata dallo sfarzo, dai giochi di luce, dal menu tipicamente palermitano firmato da Bartolo Galati e dal suo staff.