Nakajima ricevuto dal sindaco a Villa Niscemi, il magnate: «Palermo è bellissima»

È rimasto colpito dalla bellezza di Palermo e dall'ospitalità dei palermitani Kaoru Nakajima, il miliardario giapponese che sta festeggiando in città il suo 73° compleanno. Il magnate è stato ricevuto dal sindaco Roberto Lagalla a villa Niscemi. Durante l'incontro c'è stato anche un pranzo a base di specialità siciliane e non solo: ricci di mare, tartare, gnocchi con hamburger di chianina, il tutto accompagnato da vini siciliani,

«Ho avuto il piacere di ricevere oggi a Villa Niscemi, in visita privata, l’imprenditore giapponese Kaoru Nakajima - ha detto Lagalla -. È stato un incontro molto cordiale e denso di scambi di opinione sull’Italia e il Giappone, ma si è parlato soprattutto di Palermo e, da sindaco, sono molto soddisfatto di aver constatato come la città sia molto piaciuta all’imprenditore e ai tanti ospiti giapponesi che in questi giorni stanno visitando le vie del capoluogo e di come abbiano apprezzato l’amichevole ospitalità dei palermitani».

Nel video un momento dell'incontro