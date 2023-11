Abiti da gran sera, smoking e kimono per la festa palermitana di mr. Nakajima al Massimo

Abiti da gran sera e smoking: la grande festa palermitana di mr. Nakajima è iniziata al teatro Massimo dove già sono posizionati i mega proiettori e i mega screen per far scorrere il lavoro di videomapping curato da jimmy pallas e da Mou Factory. Il logo della Henckel del magnate e un podio per accogliere il pubblico elegante che ha già iniziato ad affluire al teatro dinanzi alle decine di palermitani accorsi e armati di cellulari.

Ci sono anche alcuni kimono tradizionali tra il pubblico e altri ne arriveranno, segno della deferenza dei dipendenti per il magnate giapponese. La grande platea del Massino è come sempre immacolata, sui palchi sono proiettate immagini e anche sulla scenografia di Don Giovanni che fa da sfondo.

Alle 15 si inizia con la convention poi alle 17 un break e da qui in poi lo spettacolo: cantano Matteo Bocelli e la moglie di Nakajima che è una cantante lirica