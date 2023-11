A Palermo un altro aereo dal Giappone per la festa di Kaoru Nakajima: «Enjoy Sicily»

Un altro aereo dal Giappone per Kaoru Nakajima, il magnate giapponese che ha deciso di festeggiare il suo 73esimo compleanno in città. «Enjoy Sicily. Ciao», esclamano sorridenti alcuni dei passeggeri.

Gli invitati sono circa in cinquecento e non c'è dubbio che attrarranno l'attenzione, così come è successo questo pomeriggio (3 novembre) al Falcone Borsellino mentre ritiravano i loro bagagli.

La festa vera e propria è prevista per domenica: light lunch al Teatro Massimo e cena al Teatro Politeama. Alle 13 gli ospiti faranno il loro ingresso nel teatro di piazza Verdi per il pranzo e il concerto di Matteo Bocelli (il figlio di Andrea), la sera al Politeama per la cena. In entrambi i casi il catering è firmato da Galati e che a tavola si troveranno specialità della tradizione palermitana è una certezza.

Sempre un menu di ispirazione siciliana quello che lo chef Fulvio Pierangelini proporrà a Villa Igiea, dove Nakajima ha prenotato 100 camere (fra cui 22 suite) per i suoi ospiti oltre che per se stesso e altre trenta sono state riservate all'Hotel delle Palme di via Roma. Il conto finale, solo per i pernottamenti, si aggira sui 250 mila euro.

Poche certezze, invece, su ciò che il tycoon nipponico ha previsto per questa sera e per domani. L'unica certezza è che l'organizzazione è affidata alla 9pm srl, società internazionale di eventi, con sede anche a Milano, fondata da Jimmy Pallas, un uomo a cui si rivolgono star mondiali ma anche il Vaticano, la Fiat o Telecom. Le sorprese non mancheranno.