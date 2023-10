Chi è Kaoru Nakajima, il miliardario giapponese che a Palermo ha prenotato interi hotel e teatri

La domanda impazza sui social e vola veloce di bocca in bocca, tra la gente comune che da giorni legge di un miliardario giapponese che sta affittando mezza Palermo: ma questo Kaoru Nakajima, chi è? E perché ha scelto proprio la Sicilia per festeggiare il suo compleanno.

Il tycoon nipponico, infatti, secondo la sua biografia ufficiale, sarebbe nato il 7 marzo del 1952, dunque sarebbe un compleanno festeggiato in ritardo, anche se altre fonti assicurano che il vero compleanno (il 73simo, tra l'altro) sarebbe stato oggi. Misteri. Detto questo, certamente si tratta di un personaggio famosissimo, nel Sol Levante.

Una leggenda, un mito, soprattutto per chi ha o ha avuto la fortuna di lavorare per e con lui, e si tratta di migliaia di persona. La sua specialità? Quella di essere il maggior distributore giapponese di Amway, una multinazionale che vende in tutto il mondo e vende praticamente di tutto, dagli integratori alimentari alle stoviglie, dalle creme di bellezza ai detersivi. Ovviamente questo gli garantisce un giro di affari clamoroso.

Il Wall Street Journal, il più importante giornale economico del mondo, aveva scritto che ad un certo punto era arrivato ad realizzare il 40% delle vendite del settore in Giappone e il 12% delle vendite globali col sistema del multi level marketing, ovvero il venditore vende i prodotti direttamente ma incoraggia i consumatori a procacciare nuovi venditori.

Proprio per questo Nakajima è da anni al top delle classifiche di questo tipo di marketing, in un sistema di onorificenze (chiamato Diamond Map) che ha come base le corone con diamanti, smeraldi, zaffiri a seconda del numero di venditori che si ha sotto di sè: ad un certo punto la sua organizzazione contava 750 mila distributori. Inutile dire che possiede svariati record in questo campo.

Ma il magnate nipponico non è solo un brillante uomo di affari: nella sua biografia è scritto che ha scritto la composizione musicale Goodby morning con cui ha vinto il Grand Prize al World Pop Song Festival a Tokio, una sorta di Eurovision orientale, oltre ad avere pubblicato diversi libri tutti basati sulle regole per raggiungere il successo come Tu sei l'unico che conosce la risposta, Il destino ti aspetta per decidere o Importanti lezioni di vita che ho imparato dalla Superelite.