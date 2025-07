Riforma dei Consorzi di Bonifica, Fai Cisl: “Auspichiamo veloce approvazione all'Ars per stabilizzazione degli operai”

"Il fatto che il Ddl sia finalmente giunto in Aula – dichiara Adolfo Scotti, segretario generale della Fai Cisl Sicilia – è un risultato importante, che riconosce anche le battaglie portate avanti dal sindacato in questi anni. In particolare, accogliamo con favore il lavoro fatto per individuare risorse utili alla stabilizzazione degli operai e per introdurre garanzie occupazionali che segnano un traguardo storico, atteso da lungo tempo".

"Adesso è fondamentale – prosegue la nota – che il percorso legislativo si concluda rapidamente, con l’approvazione definitiva della legge. Serve dare certezze agli operai, stabilizzare chi da anni svolge con impegno e sacrificio un lavoro indispensabile per la collettività e assicurare servizi adeguati ai territori. Come Fai Cisl continueremo a vigilare sulla piena attuazione della legge e sulla massima tutela per tutti i lavoratori coinvolti, affinché le promesse si traducano in fatti concreti. Auspichiamo che la prossima seduta d’Aula, prevista per il 16 luglio, sia quella decisiva per portare a compimento questo percorso riformatore, certi che il fattore tempo sia cruciale per il raggiungimento degli obiettivi in modo efficace ed efficiente, soprattutto ora che la stagione irrigua è già in corso e richiede risposte immediate".