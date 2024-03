Ztl di Palermo, dopo la bufera sulla lista bianca parte l’operazione reset

L'obiettivo è di resettare la lista bianca della Ztl di Palermo. Tranne per le persone fragili l’elenco va rivisto del tutto, attribuendo all’Amat l’intera responsabilità delle pratiche di inserimento. Stop, insomma, con l'affidamento delle chiavi di accesso al sistema all'esterno (cosa che è già avvenuta) e cominciare finalmente a fare rispettare il disciplinare tecnico secondo cui deve essere l'azienda di trasporto urbano a gestire il «traffico» di coloro che hanno il diritto a entrare gratis nell'area a traffico limitato. Sarà un lavoraccio, ma andrà fatto. «L’Amat riporterà a sé la gestione dell’inserimento in lista bianca per agire con il più rigoroso controllo e scongiurare abusi o imprecisioni», ha garantito il sindaco.

Ieri mattina, infatti, Roberto Lagalla ha incontrato il presidente dell'azienda, Giuseppe Mistretta, e altri attori che in questa vicenda avranno un ruolo per organizzare un sistema che sia a prova di prevaricazioni o, per essere più lievi, di eccessi.