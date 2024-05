Palermo, cambia la lista bianca per accedere alla Ztl: approvate tutte le modifiche

«Si tratta di un lavoro di manutenzione e verifica condotto nel senso della equità, della tutela ambientale e della chiarezza delle regole», dicono il sindaco Lagalla e l'assessore Carta. «Nei prossimi mesi, come richiesto dal consiglio comunale e dalle associazioni di categoria - precisano - si provvederà a una manutenzione più estesa della Ztl, per renderla sempre più efficace e amichevole, non vessatoria o di incerta applicazione. La Ztl è un provvedimento importante di salvaguardia ambientale del centro storico che non deve pregiudicare la valorizzazione delle attività commerciali e dei servizi presenti nel suo perimetro, e quindi deve essere di chiara e facile applicazione nel giusto equilibrio dei vari interessi».

Le modifiche riguardano le possibilità di accesso all'area attraverso l’iscrizione in «lista bianca permanente» per chi ne ha diritto e l’iscrizione in «lista bianca temporanea» per coloro che devono rispettare precise modalità «che non potranno essere superate in alcun modo», spiegano da Palazzo delle Aquile. «Tutte le nuove autorizzazioni verranno rilasciate ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal nuovo disciplinare, appartenenti alle categorie e con le modalità indicate per ciascuna di esse. In questo modo si definisce con maggiore accuratezza il perimetro degli aventi diritto e le responsabilità di inserimento in modo da eliminare errori o abusi». Ecco tutte le categorie che potranno essere iscritte nelle due liste.

Tipologie di autorizzazioni permanenti speciali (lista bianca)

Costituiscono titolo autorizzativo speciale all’accesso nella ZTL Centrale l’appartenenza alle seguenti categorie (esentate da ogni formalità) che per peculiarità delle Istituzioni che rappresentano, concorrono allo svolgimento di funzioni di primario interesse pubblico:

a) veicoli di servizio con targa istituzionale di riconoscimento;

b) veicoli adibiti al servizio di polizia ai sensi dell’art. 177 del Codice della Strada, anche privi delle scritte e dei contrassegni di identificazione;

c) veicoli appartenenti al personale (con sede di lavoro in area ZTL) delle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), dei Vigili del Fuoco e dell’Esercito Italiano, utilizzati per il raggiungimento dei siti di servizio ove si svolgono le rispettive attività di istituto, previa validazione, da parte del comando di appartenenza, di non più di un veicolo per ogni operatore avente titolo, soggetta a verifica/conferma trimestrale.