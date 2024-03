Ztl, lo scandalo dei pass «facili»: ecco chi può circolare nel centro di Palermo senza pagare

La lista bianca dei prescelti che hanno goduto dell’abbonamento a costo zero per entrare e uscire in auto dalla Ztl diventa... nera. Accanto alle forze dell’ordine, al personale che lavora al Palazzo di giustizia, ai mezzi del soccorso sanitario e a quello degli ospedali Civico e Policlinico, appaiono gli accrediti delle stesse società partecipate, assessorati, Comuni della Sicilia orientale, le Ferrovie, l’Agenzia delle entrate, associazioni di volontariato, ambasciate, consoli onorari. E la Diocesi.

Trecentosettantotto, in tutto, i titolari di cattedra. Dai quali partono le singole declinazioni con diritto di pass: totale, 9.830 macchine liberate dall’orpello del pagamento. Alcune, la stragrande maggioranza di certo, giustamente. Ma le altre?

L’elenco dettagliato è stato chiesto ieri ai suoi uffici dal presidente dell’Amat, Giuseppe Mistretta, nel day-after dello scandalo sui pass «facili». O almeno, quelli che ora stanno passando in maniera certosina al vaglio dei controlli - mai fatti - sui beneficiari dello sconto nelle vie dove tutti gli altri transitano solo a pagamento in determinate fasce orarie. Traffico limitato con oasi di privilegio.