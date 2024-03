Pass per circolare nel centro di Palermo senza pagare, la Curia: «I nostri non sono privilegi»

I permessi che la curia arcivescovile ha richiestoe «sono oggetto di un’annuale e scrupolosa verifica interna, si riferiscono alle auto dei dipendenti degli uffici: soltanto una targa nel caso in cui il dipendente sia proprietario di più mezzi. Inoltre, circa la metà dei permessi richiesti riguarda i seminaristi e l’equipe formativa del Seminario arcivescovile che, provenendo anche da diverse Diocesi della Sicilia, sono di fatto residenti nella struttura del Seminario durante tutto il periodo della loro formazione».

La Curia evidenzia anche che da circa un anno ha un solo accesso disponibile al palazzo, quello al civico 461 di via Vittorio Emanuele e il portone storico di via Matteo Bonello è in area pedonale.

«L’Arcidiocesi di Palermo avvierà nei prossimi giorni un’interlocuzione con l’amministrazione comunale anche per una definitiva valutazione delle soluzioni da intraprendere per l’accesso al Palazzo Arcivescovile chiuso da un lato da via Matteo Bonello ormai pedonalizzata e dall’altro lato da via Vittorio Emanuele pedonalizzata in un lungo tratto e inserita anche nella Ztl Arabo-Normanna».