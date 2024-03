Il sindaco di Palermo ammette: sono mancati i controlli sulla lista bianca della Ztl

«La vicenda della lista bianca della Zona a traffico limitato ha messo in luce come, negli anni scorsi, sia mancato nel tempo il controllo accurato degli accessi all’elenco, fino al punto di concedere una gestione autonoma da parte dei soggetti richiedenti i permessi. Un aspetto che, verosimilmente, ha fatto dilatare il parco macchine presente in lista bianca. Nel corso della riunione odierna, è stato possibile appurare che non vi sono né carenze di regolamento né carenze del disciplinare, fino alla sua ultima versione del 2022. Quindi, per rispondere a chi invoca un cambio di regolamento o di disciplinare, in realtà è mancato, in fase applicativa, il pieno rispetto dei due provvedimenti, concedendo una serie di autorizzazioni a un inserimento diretto a soggetti esterni».

Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, al termine della riunione con gli assessori al traffico Falzone e ai rapporti con Amat, i vertici di Amat, i dirigenti del settore mobilità del Comune e il comandante della polizia municipale.