Francesco Paolo Scarpinato, il quarto uomo di Fratelli d'Italia che approda in giunta

Da consigliere comunale a Palermo ad assessore regionale. Francesco Scarpinato, capogruppo a Palermo di Fdi, anche se non è riuscito ad essere eletto alle Regionali nel capoluogo, adesso entra in giunta in quota Fratelli d'Italia.

Alle Amministrative di Palermo aveva raccolto 2.657 voti. Scarpinato, alle Regionali 2022, invece è stato il secondo dei non eletti. Ha 49 anni e diventa il nuovo assessore al Turismo, sport e spettacolo, subentrando al compagno di partito Manlio Messina.

