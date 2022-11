Dehors a Palermo, ecco il nuovo regolamento per tavolini e verande

Pubblicato oggi, al Comune di Palermo, il nuovo testo coordinato tra il regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto e il regolamento edilizio tipo. Una decisione per far sì che le pratiche facciano adesso riferimento a un unico testo. Lo ha annunciato l’assessore comunale alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti

“In questo modo, sin da subito – ha commentato l’assessore – diamo la possibilità a tecnici ed imprenditori di poter presentare le pratiche facendo riferimento ad un unico testo, chiaro e aggiornato con le ultime norme previste dal regolamento edilizio tipo già in vigore dal 3 Ottobre 2022. Si tratta di un ulteriore segnale che testimonia la volontà dell’amministrazione di andare nella direzione della semplificazione e sburocratizzazione dei processi amministrativi».

Nel testo, vengono specificati in premessa, obiettivo e finalità del regolamento. “Il presente regolamento – si legge – costituisce l'insieme delle norme amministrative e tecniche relative alle occupazioni di spazi, aree pubbliche ed aree private soggette a pubblico passaggio per la collocazione di strutture di ristoro all'aperto annesse alle attività di somministrazione di alimenti e bevande. I manufatti, pur essendo destinati ad un utilizzo prolungato nel tempo per una diversificata erogazione del servizio agli utenti, non possono alterare lo stato dei luoghi né incrementare il carico urbanistico, ma devono armonizzarsi con il contest cittadino e costituire elemento di riqualificazione dell'ambiente urbano. Il Comune di Palermo, nell'ambito delle attività da intraprendere, per lo sviluppo ed il sostegno del commercio, coordina e promuove iniziative di operatori che abbiano come obiettivo la riqualificazione urbana attraverso progetti di valorizzazione degli spazi pubblici. Le presenti norme determinano i criteri per l'inserimento ambientale e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento”.

