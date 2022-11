Palermo, controlli serrati in via Maqueda su suolo pubblico e commercio ambulante

Sono scattati controlli a tappeto in via Maqueda a Palermo da parte della polizia municipale e dei tecnici comunali. Si è iniziato con una verifica delle licenze dei venditori ambulanti e adesso si sta passando alle autorizzazioni del suolo pubblico dei locali. L’intera operazione è stata decisa da parte degli assessori comunale Maurizio Carta e Giuliano Forzinetti per cercare di riportare la legalità in tratto della zona pedonale, quella che va dal teatro Massimo ai Quattro Canti.

Sotto la lente sono finiti una decina di ambulanti a cui è stata contestata la presenza dei loro banchetti di vendita su via Maqueda. Molti di quelli che vengono oggetti per telefonini e materiale elettronico in base all’autorizzazione non possono stare su via Maqueda, ma nelle vie limitrofe.

© Riproduzione riservata