Palermo, regole più rigide sui tavolini all'aperto di bar e ristoranti: alla quarta violazione si chiude

Via libera del Consiglio comunale di Palermo al Regolamento dei dehors, ovvero gli spazi all’aperto con sedie e tavolini a disposizione di bar e ristoranti.

«Esprimiamo grande soddisfazione - dicono in una nota congiunta il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l'assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti - per l'approvazione di oggi all’unanimità del Regolamento dehors in Consiglio comunale, frutto anche di un processo di condivisione con tutti i gruppi consiliari e ascolto delle associazioni di categoria. Ringraziamo, dunque, i consiglieri e le commissioni consiliari competenti per il prezioso contributo che ha portato a questo importante passaggio in Aula».

«Con questo provvedimento - aggiungono Lagalla e Forzinetti - veniamo incontro agli imprenditori con una maggiore chiarezza normativa e una semplificazione burocratica senza precedenti sul rinnovo delle concessioni e, in particolare, sulle nuove istanze, avendo la possibilità di iniziare a lavorare subito dopo aver presentato la richiesta di installazione di dehors».

Sindaco e assessore spiegano che «allo stesso tempo, grande attenzione dell’amministrazione è rivolta al rispetto delle esigenze dei residenti nelle aree della movida. Nel regolamento vengono inasprite le sanzioni in caso di recidiva di violazioni. In particolare, è prevista la revoca del titolo abilitativo all’esercizio di impresa alla quarta violazione nell’arco di 24 mesi - aggiungono -. Per questa ragione, ci aspettiamo grande collaborazione da parte di tutti gli esercenti, a beneficio di attività svolte nel rispetto della legalità e dei cittadini».

