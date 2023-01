Movida a Palermo, discoteche aperte fino alle 5 e forti limitazioni per pub e locali

Discoteche aperte a Palermo fino alle 5, per arginare l’invasione di giovanissimi ancora in cerca di svago nelle strade, e chiusura invece alle 3 per i locali in cui si fa intrattenimento musicale. Ma non proprio per tutti. In centro storico, pianole, impianti e concerti ospitati nei pub dovranno terminare entro mezzanotte, l’una nei fine settimana. Alle 22 (23 nei week-end) nei gazebo che occupano il suolo esterno. Fino ad ora, non c’erano limiti e ognuno faceva come gli pareva. Sono le nuove norme introdotte nel regolamento Movida al traguardo del voto in Consiglio comunale la prossima settimana. Un «parto» sofferto ma ritenuto necessario dopo le denunce e le proteste dei residenti, ma soprattutto urgente per mettere ordine al caos sui marciapiedi e sulle emissioni acustiche nel perimetro dell’asse della città, da via Maqueda al Cassaro e vicoli adiacenti, dove è più concentrata al momento la presenza dei giovani nelle notti del divertimento.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola il servizio completo di Connie Transirico

© Riproduzione riservata