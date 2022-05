Palermo, depositate le prime liste dei candidati a sindaco: ecco tutti i nomi

Sono sette gli aspiranti sindaco di Palermo per il dopo Orlando e le liste fino ad ora depositate negli uffici di Palazzo Jung in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno. Ecco i nomi ufficializzati (per la presentazione delle altre liste c'è tempo fino alle 12 di oggi, 18 maggio).

Candidato sindaco Franco Miceli

Lista Sinistra Civica Ecologista l'Unità per Palermo: Gioacchino Scaduto, Gasoare Abbate, Peppino Albanese, Claudia Amato, Anna Annaloro, Marcello Barrale, Vasile Bodoga, Giusto Catania, Carla Cerami, Ninni Cirincione, Giuseppe Cirino, Maria Teresa De Sanctis, Barbara Evola, Valentina Franzone, Valentina Gebbia, Simone Giuffrida, Andrea Governale, Giovanni Guarneri, Fateh Hamdam, Antonella Leto, Mariella Maggio, Liborio Martorana, Filippo Miceli, Renzo Modica, Mario Mustacchia, Cinzia Orabona, Katia Orlando, Claudio Pieri, Giulia Raciti, Placido Rizzotto, Tommaso Romeo, Riccardo Ruta, Alessandra Sciurba, Massimo Sgroi, Marcello Susinno, Ninni Terminelli, Daniela Tomasino, Francesca Tumminello, Maria Patrizia Tuzzo, Cinzia Valenti.

Candidato sindaco Roberto Lagalla

Prima l'Italia: Igor Gelarda; Alessandro Anello, Maria Anna Caronia detta Marianna, Sabrina Figuccia, Annabella Bellomare, Carmela Maria Bennardo, Girolamo Calivà detto Maurizio, Massimiliano Camarrone detto Massimo, Domenico Cane detto Cané detto Mimmo, Salvatore Alberto Cascio, Antonina Chiovaro, Roberta De Lisi, Salvatore Di Maggio detto Totò detto Totuccio, Antonino Enea detto Toni detto Tony, Orazio Esposito detto Esposito detto Orazio, Roberta Fertitta, Vincenzo Giannalia, Sergio Giannì, Giuseppe Emanuele Greco, Salvatore Guliti, Marcella La Manna detta La Manna, Ettore La Piana, Valentina Lanciotto, Adriano Li Volsi, Angelo Lo Curzio, Raffaelle Loddo detto Silvio, Elisabetta Luparella detta Elisa, Giovanni Mannino detto Gianni, Giovanni Moceo, Mirco Oliveri, Veruska Patti della Vera detta Veri, Fabrizio Pillitteri detto Pellitteri Fabrizio detto Pilly-Fabrizio, Maurizio Saladino, Salvatore Savoca detto Cecé detto Cardella, Giuliana Sgroi, Stefano Signore, Salvatore Siino, Antonio Triolo, Francesco Antonio Tudisco detto Francantonio e Gioacchino Vicari.

Candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli

Più Europa-Azione: Fabrizio Ferrandelli, Leonardo Canto , Cesare Mattaliano,Ugo Forello, Giulia Arigiroffi, Filippo Occhipinti,Daniela Agnello, Davide Alfano, Maddalena Bileddo, Roberta Bongiovì, Fella Boudjemai, Camilla Cannavò, Simona Castiglione, Maria Antonella Chiazza, Rosalia Criscuoli, Lorenzo Di Gaetano, Marco Di Giovanni, Concetta Di Pasquale, Raffaele Ferro, Noemi Galioto, Valeria Giallombardo, Santi Gnoffo, Maria Italiano, Chiara Magro, Salvo Milici, Daniele Mondello, Giuseppe Petitto, Antonino Pilo, Manuela Quadrante, Roberto Rampolla, Alida Ribaudo, Ilenia Rimi, Monica Schillaci, Riccardo Scicchigno, Ornella Spata, Vincenzo Stuppia, Laura Terrasi, Gerardo Torregrossa, Marilena Tricoli, Elena Vitale.

E tu splendi Palermo: Fabrizio Ferrandelli, Nunzia Adamo, Alessandro Ala, Francesco Ammirata, Federica Avellone, Daniela Azzimati, Filippo Azzimati, Giuseppe Balsamo, Antonino Basso, Roberta Stefania Bella, Vincenzo Bonura, Francesco Braj, Ignazio Brusca, Rita Capizzi, Eva Carieri, Marco Caruso, Paolo Catanzaro, Giuseppe Crifasi, Floriana D'Amico, Donatella Di Giorgio, Riccardo Di Maio, Maria Elena Di Mento, Emanuele Fanara, Giuseppe Fasone, Stefania Fogazza, Francesca Fregapane, Domenico Mario Gerardis, Floriana Gerardis, Maria Antonia Giallombardo, Giuseppe Giammona, Francesco Glorioso, Gioacchino Giuseppe Lo Biundo, Francesco Madonia, Francesco Messina, Francesco Montalto, Maria Nicastro, Antonino Piscitello, Pamela Russo, Francesco Scalici, Elia Severino.

Candidata sindaco Rita Barbera

Rita Barbera sindaca: Rita Barbera, Costantino Bivona, Maria Teresa Calcara, Alessandra Contino, Stefania Ferro, Filippa Crivello, Francesco Salvatore Gallina, Daniela Gemelli, Giusitta Giammona, Marco Gnoffo, Rosa Guagliardo, Marcello Iozzia, Domenico Licari, Francesco Lupoli, Giovan Battista Maggì, Vincenza Maria Malatino, Giovanni Maniscalco, Gabriella Mentesana, Santi Migliorino, Cristina Nasca, Tommaso Nicolicchia, Daniela Nuccio, Francesco Parrino, Filippo Pillitteri, Davide Ragusa, Marta Rigano, Bartolomeo Antonio Rizzo, Giuseppe Sannasardo, Marco Siino, Salvatore Tallarita, Dario Rizzo e Clelia Xerra.

Potere al Popolo: Antonino Pellicane, Francesca Schirripa, Giuseppina Aiello, Mirko Bivona, Marcello Bondi, Maria Grazia Carini, Simona Carrara, Manuela Casamento, Giuseppe Coniglio, Giuseppe Cucuzza, Antonella D’Accardi, Azzurra De Luca, Andrea Fricano, Giovanna Gallina, Calogera Geraci, Fernando Grassi, Graziano Guarino, Marina Leggio, Maurizio Lupo, Pietro Milazzo, Marco Militello, Luigi Patti, Eugenio Piccilli, Rosaria Maria Radicella, Gabriele Rizzo, Elio Teresi, Stefania Trabona, Adriana Vecchietti e Fabrizio Verace.

Candidato sindaco Ciro Lomonte

Ciro Lomonte sindaco: Ciro Lomonte, Maria Abbate, Maria Carmelina Accardi, Daniele Augello, Petronela Axante, Giorgio Badalamenti, Paolo Battaglia La Terra Borgese, Liliana Bortolin, Rosario Brancato, Cristina Catalfamo, Tommaso Condegni, Gioacchino Cosenza, Giuseppe Cuffaro, Davide Cunsolo, Rosa Laura D’Angelo, Letizia De Carlo, Giuseppe Di Girolamo, Nicolò Di Maria, Francesco Galioto, Alfonso Genchi, Giuseppa Guaresi, Corinne Latteur, Marco Lo Dico, Daniela Lucido, Anna Manzo, Anna Maria Meli, Salvatore Messina, Alfonso Nobile, Federica Norrito, Antonio Piliego, Pietro Pirrone, Giorgio Priolo, Giovanni Carlo Racalbuto, Rosalia Riccobono, Eugenio Scaffidi, Deborah Sciara, Marco Tuttolomondo, Giuseppe Varvaro, Salvatore Vella e Davide Zanca.

Candidata sindaco Francesca Donato

Rinascita Palermo: Francesca Donato, Marco Amico, Elisabetta Billitteri, Giorgio Amato, Carmela Borgese, Alessio Candiloro, Daniela Cocchiara, Fabio Crisà, Maria Olga Di Cara, Dario D’Arpa, Elena Ferrara, Francesco Guccione, Maria Luisa Fiumidinisi, Tommaso Lo Cicero, Roberta Gargano, Antonino Lombardo, Laura Girgenti, Francesco Gabriele Papalia, Concetta Lo Bosco, Mariano Pasta, Teresa Maltese, Calogero Pitanza, Marina Maniscalco, Pietro Prestofilippo, Loredana Mercadante, Fabrizio Romeo, Anna Moschitta, Riccardo Santangelo, Marianna Puleo, Gabriele Schiadà, Anna Spanò, Rosario Sciumè, Licia Maria Tani, Fabio Serio, Debora Verso, Dario Sicilia, Vincenzo Sparti, Maurizio Spinelli, Giuseppe Trua e Natale Giovanni Vitale.

Candidato sindaco Gaetano Cammarata

Lista da depositare

In aggiornamento

