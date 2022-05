Elezioni a Palermo, il Pd presenta le liste: ecco i candidati al Consiglio comunale

Il Partito Democratico presenta la lista dei candidati al Consiglio comunale e alle circoscrizioni di Palermo. Un esercito di 112 nomi, 40 dei quali correranno per Sala delle Lapidi. Il partito ha presentato l'elenco a Sant’Erasmo, alla presenza della capogruppo del Pd al Senato Simona Malpezzi e del senatore Alessandro Alfieri.

Il segretario provinciale Rosario Filoramo ha elencato tutti i nomi e nel suo discorso introduttivo ha attaccato il centrodestra: «Cascio, che ora si candida vicesindaco, ha parlato di una presenza inquietante rispetto al ruolo di Totò Cuffaro e Marcello Dell’Utri in questa vicenda. Da qui al 23 maggio, giorno in cui si commemorano le vittime della strage di Capaci, mi aspetto che Lagalla dica una parola di chiarezza rispetto al rapporto che ha con questi suoi sostenitori».

La senatrice Malpezzi nei pressi del molo di Sant'Erasmo ha sottolineato la sua soddisfazione: «È una festa, ci sono uomini e donne di tutte le età che hanno deciso di raccogliere una sfida. Partiamo da qui, da chi ha deciso di correre col simbolo del Partito Democratico. Stiamo sperimentando ovunque coalizioni inclusive, un campo largo che può diventare la vera sfida anche per le competizioni future». La capogruppo del Pd al Senato si è soffermata sulle differenze fra la coalizione che sostiene Roberto Lagalla e quella che comprende il Partito Democratico e che invece appoggia Franco Miceli. «Intanto, di là c’è una coalizione di centrodestra che ha raccolto tutti, anche di più. Bisognerà capire se saranno in grado di mantenere questo tipo di unione. Qui c’è una storia più nostrana e anche tradizionale. Penso che questo possa essere un segnale di forza. La città può contare su una coalizione vera».

Secondo il senatore Alfieri «Palermo è la sfida più importante su cui il Pd sarà giudicato. Siamo qui per dare il nostro sostegno a Franco Miceli, col Pnrr abbiamo destinato per il Sud risorse che contribuirebbero a migliorare la città e vogliamo che queste opportunità non si perdano».

Sulla stessa linea il candidato sindaco Franco Miceli: «L'appuntamento elettorale del 12 giugno coincide con l'arrivo di enormi risorse finanziarie dall'Europa. E sappiamo anche che Cosa nostra vede tali risorse come una preziosa occasione di rilancio per le sue attività criminali e per incrementare il suo potere e che cerca per questo di rientrare in gioco, di riallacciare quelle alleanze politiche e di interessi che sono sempre state alla base dell'incidenza mafiosa sulla cosa pubblica e sul quotidiano di ciascuno. Anche per questo motivo, da subito, ho posto l'accento su un diverso modo di governare la città puntando sul decentramento e sulla partecipazione, che significano anche controllo sociale. Due strumenti che metterò a garanzia di trasparenza nelle decisioni amministrative, due antidoti fondamentali alla formazione di gruppi di potere che facilmente diventano brodo di coltura degli interessi mafiosi».

Nella lista del Pd non mancano i big come il parlamentare nazionale Carmelo Miceli, il deputato regionale Giuseppe Lupo, il vice sindaco Fabio Giambrone, l'assessore ai Servizi Cimiteriali Toni Sala.

«Per chi come me ha avuto tanto dal partito arriva un momento in cui è giusto restituire quel tanto che si è avuto - commenta Carmelo Miceli -. Io lo faccio mettendomi in lista, mettendo tutto me stesso a disposizione della lista del Partito Democratico, del progetto del centrosinistra e di Franco Miceli. Lo faccio perché ritengo che questa sia la partita della vita, che il centrosinistra debba vincere a Palermo e poi alle Regionali e alle Politiche fermando la peggiore destra di sempre».

I candidati del Pd al Consiglio comunale di Palermo

Ecco i nomi dei candidati al Consiglio comunale in ordine alfabetico, letti al microfono dal segretario Filoramo: Piero Almasio, professore universitario e gastroenterologo; Caterina Altamore, insegnante e sindacalista; Rosario Arcoleo, capogruppo del PD a Sala delle Lapidi; Lucia Bonaffino, dirigente scolastico; Valerio Bordonaro, attivista ed esperto di sviluppo e commercio internazionale; Riccardo Botta, musicista ed avvocato; Lavinia Caminiti, operatrice culturale; Josè Cannatella, operatrice sociale; Denebola Cernigliaro, studentessa ed imprenditrice; Loredana Guttitta, impegnata nell’associazionismo della terza età; Manuela Di Martino, imprenditrice; Patrizia Di Paola, commercialista; Roberto Ferrara, pensionato; Aurora Ferreri, operatrice turistica ed attivista; Marco Frasca Polara, presidente dell’ottava circoscrizione uscente; Milena Gentile, consigliera comunale del PD; Fabio Giambrone, vice sindaco uscente; Elena Grasso, studentessa universitaria; Letterio Lombardo, musicista; Giuseppe Lupo, presidente del gruppo Dem all’Ars che farà coppia con Teresa Piccione; Francesca Macaluso, avvocato; Carmelo Miceli, parlamentare nazionale; Ernesta Morabito, insegnante; Cetti Oliveri, amministratore di condominio; Maria Giovanna Pastorelli, psicologa; Marco Pomar, dirigente sportivo; Giovanni Raineri, cardiochirurgo; Massimo Riccobene, avvocato; Delia Russo, primario oncologo; Antonino Sala, assessore ai Servizi Cimiteriali; Loredana Scaccia, avvocato; Lavinia Sposito, artista; Sara Sucato, Epm; Fabio Teresi, presidente della V Circoscrizione; Luca Tumminia presidente di Artigianando; Nadia Vizzini, imprenditrice.

Nel video di Maria Vera Genchi le interviste nell'ordine a Simona Malpezzi, Alessandro Alfieri, Franco Miceli e Carmelo Miceli.

© Riproduzione riservata