Palermo, Cuffaro presenta la lista della nuova Dc: «Un sogno che si realizza»

«Rinasce la Democrazia Cristiana, è un sogno che si realizza». Queste le prime parole di Totò Cuffaro, commissario regionale del partito che qualche anno fa ha deciso di far rivivere la DC e che oggi presso il cinema Multisala Politeama di Palermo ha presentato tutti i candidati al Consiglio Comunale e di Circoscrizione della sua lista.

La capolista è Nunzia Albano, prima donna a ricoprire l'incarico di medico legale in Sicilia. Ma spiccano i nomi di Massimo Niceta, imprenditore a cui vennero sequestrati nel 2013 dalla sezione misure di prevenzione i negozi per poi essere scagionato dalle accuse sette anni dopo, l'ex coordinatore giovanile di Diventerà Bellissima Domenico Bonanno, e l’ex consigliere comunale Gerlando Inzerillo.

«Vogliamo riportare all’interno della scheda elettorale un’idea che – aggiunge Cuffaro - è quella che si fonda sui valori. Abbiamo voluto candidare tanti giovani e tante donne perché riteniamo che occorra ripartire da loro per cambiare volto alla città di Palermo che si trova in una situazione disastrata».

I 40 candidati al Consiglio comunale: Albano Nunzia detta Nuccia (capolista), Accardo Floriana, Alessandra Roberta, Algozzino Matteo detto Agozzino, Amato Giuseppe detto Pino, Barbaccia Adriano, Bella Samantha, Bonanno Domenico detto Buonanno detto Bonano, Briamo Giacomo, Busellini Fabio, Cammarata Ignazio, Derelitto Virginia, Fenoaltea Marcello detto Fenfer, Genova Agostino, Inzerillo Gerlando, Imperiale Salvatore detto Salvo, La Porta Alessio, La Vardera Giuseppe detto Fabio, Larhrissi Houda detta Houda, Listì Maman Alì detto Alì, Micciché Simona detta Cinque, Miceli Daniela detta Scalici, Minafò Vincenzo detto Munafò, Moceri Carmelinda detta Linda detta Mauceri, Niceta Massimo detto Nicita, Papa Daniele, Patti Maria detta Mariella, Pellerito Pietro detto Piero, Pomara Anna Maria, Provenzano Piera, Raja Viviana detta Raia detta Raya detta Rasa, Reina Matteo, Saladino Vincenzo detto Enzo, Scaffidi Abbate Loredana, Serio Antonino detto Toni detto Antonio, Sicari Caterina detta Katia detta Catia, Silvani Francesco detto Franco, Stroscia Carmina, Visita Alessio, Zirilli Tommaso detto Tommy.

