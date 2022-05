Palermo, Lentini: «Io, assessore all'Urbanistica» ma Lagalla smentisce

Alle comunali di Palermo nel Centrodestra, dopo le fibrillazioni fino alla ritrovata unità sul candidato sindaco Roberto Lagalla sembra ci siano ancora incomprensioni e diversità di vedute. Il leader di Alleanza per Palermo, l’autonomista Totò Lentini, su Facebook scrive: «E quindi riepilogando: lista al comune di Alleanza per Palermo presentata; liste di Alleanza per Palermo presentate in tutte le 8 circoscrizioni; candidato presidente della 8ª circoscrizione è di Alleanza per Palermo; assessorato all’Urbanistica è di Totò Lentini. E quindi adesso buona campagna elettorale a tutti i miei candidati».

A stretto giro arriva la risposta del candidato sindaco Lagalla che attraverso il proprio staff afferma: «Non è stata assegnata ancora alcuna delega di giunta. Pertanto, desta sorpresa la sortita mediatica dell’onorevole Salvatore Lentini». «Le deleghe assessoriali verranno attribuite dopo le elezioni secondo criteri, innanzitutto, di competenza», conclude.

