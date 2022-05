Sindaco di Palermo, unità o quasi su Lagalla ma Cascio per ora resiste

Manca ancora qualche dettaglio per arrivare alle strette di mano. Ma da ieri (30 aproile) Roberto Lagalla si considera il candidato del centrodestra alla poltrona di sindaco di Palermo. Francesco Cascio è a un passo dal ritiro, anche se in serata lui definisce «l’ipotesi fantasiosa».

È l’esito di una giornata tesissima nel centrodestra, raccontata da Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi. E per descriverla bisogna ricordare le posizioni di partenza. Con Lagalla, uomo dell’Udc, ci sono da giorni Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissima (il movimento di Musumeci) e la Nuova Dc di Cuffaro oltre ai renziani, seppure con una lista civica. Cascio è stato lanciato dal segretario di Forza Italia Gianfranco Miccichè, per controbilanciare il peso di un asse che dietro Lagalla lavora anche alla ricandidatura di Nello Musumeci alla Regione: con i forzisti si sono mossi la Lega, l’Mpa di Lombardo e Noi con l’Italia di Saverio Romano. Schieramenti che presto potrebbero marciare insieme.

