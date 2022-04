Palermo, Cascio corre da solo: il vertice di centrodestra non credo si farà più. Lentini: il 12 giugno sapremo il vincitore

«C’è chi parla ancora del vertice a tre Berlusconi-Salvini e Meloni per l’unità del centrodestra penso non si faccia a questo punto, io sono impegnato nella campagna elettorale». Così Francesco Cascio, candidato sindaco a Palermo di Fi-Lega-Ncl-Mna e Coraggio Italia, a margine della convention a Palermo di Cateno De Luca, il leader di Sicilia Vera candidato alla presidenza della Regione Siciliana.

«Vado avanti, quando si conoscerà il risultato delle urne del 12 giugno sapremo chi ha vinto questa sorta di primarie del centrodestra che si sta presentando con più candidati», ribadisce anche Totò Lentini, candidato sindaco a Palermo, che prosegue la sua campagna elettorale nonostante il suo partito, il Mna, abbia deciso di sostenere Francesco Cascio.

"Le interlocuzioni tra Roma, Milano e Palermo sono continue, l’unità del centrodestra è un valore sul quale oggi credo nessuno abbia da ridire, visto che fino a qualche tempo fa qualcuno pensava a larghe intese e ad alleanze che sono assolutamente lontane e che il sistema elettorale non consente. È giusto invece lavorare per il consolidamento del centrodestra, anche se purtroppo a Palermo si è partiti tardi e per questo motivo il risultato è questo: una forte frammentazione del centrodestra. Spero fino all’ultimo minuto ci sia la convergenza di tutto il centrodestra, lavoriamo per questo", ha sottolineato Gaetano Armao, vicepresidente della Regione Siciliana.

© Riproduzione riservata