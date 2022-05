Sindaco di Palermo, il comitato di Miceli: «Il tira e molla della destra è incredibile»

«Il tira e molla di queste ore tra le varie fazioni della destra palermitana è incredibile, sembra di assistere ad una puntata di scherzi a parte». Così il comitato elettorale di Franco Miceli sindaco commenta le contrastanti notizie che vengono dai partiti che sostengono Roberto Lagalla e Francesco Cascio. «È evidente - osservano - che stiamo assistendo in diretta ad una convulsa trattativa, anche se non è dato sapere su cosa. L’unica certezza è che non riguarda il benessere e il futuro della nostra città».

La spaccatura, sulla carta, renderebbe più agile il percorso del candidato sindaco del centrosinistra ma le manovre e le trattative che puntano a concentrare la candidatura della coalizione su Roberto Lagalla, spingendo Francesco Cascio verso il ritiro, potrebbero far saltare questo disegno.

