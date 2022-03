Palermo, anche dal Pd sostegno a Franco Miceli: «Con lui sarà una nuova primavera»

«Grazie a Franco Miceli, professionista che ha deciso di metterci la faccia»: è il commento del deputato del Pd Carmelo Miceli, che porta lo stesso cognome, ma non ha alcuna parentela con il candidato sindaco di Palermo del centrosinistra. «Quella di Franco Miceli - aggiunge il deputato dem - è la sfida di un professionista che, per amore della sua città, pur sapendo di poterci perdere tanto, ha deciso di metterci la faccia. Per questo va ringraziato e sostenuto».

«Nel corso della sua vita, politica e soprattutto professionale - aggiunge Carmelo Miceli - Franco si è distinto per la chiarezza delle idee e per la capacità di sapere fare con sobrietà ed eleganza. Dinanzi ad una persona con queste caratteristiche, sono certo che la città non si farà scappare l’occasione di una nuova primavera».

