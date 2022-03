Le elezioni a Palermo, Sinistra Civica Ecologista: «Pieno sostegno a Miceli»

«Franco Miceli può contare sul pieno sostegno di Sinistra Civica Ecologista». È quanto si afferma in un comunicato del coordinamento di Sinistra Civica Ecologista a proposito dell’accettazione della candidatura a sindaco di Palermo dell’architetto Miceli. «Con la sua candidatura a sindaco - si legge nella nota della formazione di sinistra nata in questi mesi su iniziativa di diverse associazioni - la coalizione di centrosinistra si presenta unita e vincente, decisa a scrivere una nuova pagina della storia della nostra città».

Il coordinamento di Sinistra Civica Ecologista assicura poi che «metterà a disposizione del fronte progressista le sue idee e la sua determinazione a lavorare per assicurare a Palermo servizi degni di una grande metropoli europea, per sostenere uno sviluppo economico che dia lavoro e sicurezza, per accompagnare la transizione ecologica a tutela dell’ambiente e della salute di tutti».

La nota si conclude con l’affermazione che «il centrosinistra con Franco Miceli è l’unica risposta in campo concreta e credibile ai problemi e alle speranze di Palermo, mentre le destre sono divise e dilaniate da uno scontro di puro potere, privo di qualsiasi contenuto».

