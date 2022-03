Cancelleri: «La candidatura di Miceli è il frutto del lavoro di squadra»

«Sono state settimane intense di confronto e mediazione sia all’interno del Movimento 5 Stelle, sia con il Partito Democratico e le forze civiche della coalizione, ovvio che non sono mancati i diversi punti di vista». Lo dice Giancarlo Cancelleri (M5s) il giorno dell’ufficialità della candidatura a sindaco di Palermo di Franco Miceli.

«Il nome di Miceli è il risultato di un grande lavoro di squadra che mi rende molto soddisfatto. Un alto profilo professionale che può rappresentare al meglio la visione di città che tutta la coalizione si è posta», continua Cancelleri. «C'è bisogno di aria nuova, idee e progetti lungimiranti che proiettino Palermo verso un nuovo corso. Siamo pronti per iniziare questa campagna elettorale, il Movimento 5 Stelle è protagonista di questa bella avventura per il bene della città. Palermo dà il via ad importanti sfide» conclude.

