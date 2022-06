Le mani del City Group sul Palermo: oltre allo sceicco Mansour, hanno quote i cinesi e gli americani

Il City Football Group (Cfg) è ormai prossimo ad acquistare il Palermo, ovvero la società Palermo Football Club del presidente Dario Mirri. Cfg è una holding company nata per creare e gestire una rete di società calcistiche in tutto il mondo a supporto del Manchester City. Possiede già nove squadre in altrettanti paesi di quattro continenti, oltre al club attualmente campione d’Inghilterra, e all’appello manca l’Italia.

Cfg è controllata dal fondo Abu Dhabi United Group (Adug), una società d’investimenti di proprietà dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, membro della famiglia reale di Abu Dhabi e ministro degli Affari Presidenziali dello Stato degli Emirati Arabi Uniti. Il calcio è il settore più importante fra le attività del Fondo. Ma una cospicua parte di investimenti, soprattutto nella città di Manchester, è incentrata sugli immobili e sull’istruzione superiore.

Il Fondo possiede una quota maggioritaria del gruppo calcistico, il 78 per cento. La quota restante è divisa fra Cina (China Media Capital e Citic Capital hanno insieme il 12%) e Stati Uniti d’America (la Silver Lake Partners con il 10%).

China Media Capital è una società ad azionariato diffuso che opera nello sport, nell’informazione e nell’organizzazione di eventi. È stata fondata a Shanghai nel 2009. Più antica (1979) è invece la costituzione di Citic (China international trust and investment company), che è un'azienda d'investimenti pubblica della Cina e che nacque per volontà dell’allora leader della Repubblica popolare cinese Deng Xiaoping. La sede centrale è a Pechino. Silver Lake Partners è invece un’azienda privata americana specializzata nell’apporto finanziario agli investimenti. È nata nel 1999 e ha la sede centrale a Menlo Park, in California.

Palermo-City, l’affare è chiuso. Via al countdown per l’annuncio Un tifoso con il presidente del Palermo Dario Mirri L’incontro fra i due presidenti, Musumeci e Mirri Magliette e bandiere rosanero colorano viale del Fante Andrea Palazzo con altri tifosi del gruppo “Rosanero Unnegghiè“ Tifosi rosanero durante Triestina-Palermo (Foto Tullio Puglia)

