Palermo e Manchester City sono già uniti: l'ex rosa Maresca sarà il secondo di Guardiola

Un filo rosso lega il Palermo e il City Group. Un filo rosso che va oltre agli accordi societari e le firme sui contratti. Un legame che si chiama Enzo Maresca.

Le esperienze degli altri club europei che gravitano intorno alla galassia City group, insegnano che tante volte la casa madre, il Manchester City, ha dato in prestito giovani per farli crescere ed osservarne la maturazione. Al Girona ne sono arrivati un centinaio da quando la squadra è stata acquistata (il 44,3%) dal gruppo. Insomma la cantera del City ha spesso rappresentato un serbatoio importante per Girona, Troyes o Lommel.

E allora diventa importante un’analisi del settore giovanile del Manchester City che negli anni ha vinto diverse volte il titolo di categoria. Il riferimento è alla squadra under 23 vera officina di piccoli campioni in maglia celeste che ha vinto il campionato, la Premier League 2, negli ultimi due anni. E nella stagione 2020/2021 sulla panchina dei giovani del City sedeva proprio la vecchia conoscenza del Palermo, Enzo Maresca.

L’ex centrocampista rosanero, secondo le ultime, da quest’anno sarà il vice di Guardiola in prima squadra.

La carriera di Maresca calciatore, dopo le giovanili con Milan e Cagliari, comincia proprio in Inghilterra al West Bromwich, con cui gioca 2 anni prima di tornare in Italia, alla Juventus. Nel suo curriculum anche Bologna, Piacenza, Fiorentina, prima di tornare all’estero, Siviglia e Olympiakos.

A 32 anni torna a giocare nel campionato italiano alla Sampdoria prima del trasferimento in rosanero. Col club di Zamparini Maresca resterà due anni, non proprio fortunatissimi, prima di passare al Verona per chiudere la carriera nel 2017.

Ma in maglia rosanero è forse uno dei ricordi più belli dell'esperienza da calciatore, perchè in 47 gare disputate col Palermo, Maresca segnò un solo gol: fondamentale. Quello del 2-1 contro il Verona, nell'ultima giornata di campionato. Un gol che valse la salvezza matematica dopo il vantaggio degli scaligeri. L'esultanza di allora, di uno scatenato Maresca, rivela il valore e l’importanza di quel gol.

Appese le scarpe al chiodo, inizia immediatamente la carriera di allenatore: prima esperienza da secondo ad Ascoli. E poi ancora estero: Siviglia (collaboratore tecnico), West Ham (vice allenatore) ed infine il passaggio nel 2020 al Manchester City per guidare l’under 23 con cui conquista la Premier League 2. La patria chiama e a fine maggio 2021 viene chiamato alla guida del Parma appena retrocesso in serie B.

Un’esperienza sfortunata, però, perché viene esonerato alla 13° giornata con la squadra al 14° posto. Ora al Manchester City sarà il nuovo secondo di Pep Guardiola, dopo che il vice Juanma Lillo si è trasferito all’Al-Sadd, in Qatar. Per Maresca è una sorta di ritorno a casa. Conosce molto bene la piazza Manchester a cui ha regalato il primo scudetto della sua storia nel campionato under 23, la Premier League 2.

