Movida a Palermo, controllati 8 pub ma la metà non è in regola

Controlli di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e Asp nelle zona della movida, a Palermo. L'attività ispettiva si è concentrata soprattutto sui pub che si trovano in via Spinuzza, piazza Sant'Anna e via Maqueda, nel tratto compreso tra piazza Villena e piazza Sant'Antonino.

Otto i locali passati al setaccio e in quattro sono state trovate irregolarità. Sanzioni in via Monteleone, nei pressi di via Spinuzza, e nella zona di piazza Sant'Anna, dove sono state riscontrate carenze igieniche e strutturali con multe per mille euro a ciascuno dei titolari. Nel corso dei servizi, sono state identificate 339 persone e controllati 49 mezzi, 8 le sanzioni al codice della strada, con il fermo amministrativo di 2 mezzi.