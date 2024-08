Palermo, ancora movida violenta: due ragazzi finiscono in ospedale

Una mandibola rotta, un occhio pesto e tre denti rotti nel centro storico, che ancora una volta si macchia di episodi di violenza. Venerdì sera le strade del mercato della Vucciria e la piazza Fonderia alla Cala, a pochi passi dalla via Chiavettieri, si sono trasformate in un ring a cielo aperto, dove a tarda notte alcuni gruppi di giovanissimi si sono affrontati per cause ancora da accertare.

Le due risse si sono verificate tra l’1,30 e le 2, a saracinesche dei locali quasi abbassate. Alla Vucciria due gruppi sono entrati in contatto: la rissa ha coinvolto una decina di persone: ad avere la peggio è stato un ragazzo arrivato al pronto soccorso del Civico con la mandibola rotta.

Poco più tardi in piazza Fonderia protagonisti diversi, stesso risultato: botte da orbi che hanno procurato ad un giovane un occhio gonfio e tre denti rotti. Sugli episodi indagano i carabinieri che proveranno a risalire agli autori delle violenze attraverso le immagini delle videocamere di sorveglianza.