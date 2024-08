Controlli per la movida a Palermo: un arresto e due denunce

Un minorenne arrestato per porto d’armi. Due denunce e multe per quasi 22 mila euro. È il bilancio dei controlli delle forze dell’ordine nelle zone della movida anche questo fine settimana, in particolare in via Maqueda, nella zona tra i Quattro Canti e piazza Sant’Antonino, fino a piazza Giulio Cesare, ma anche in piazza all’Olivella e alla Vucciria a Palermo.

Sono stati impiegati gli agenti di polizia, carabinieri, vigili urbani e personale dell’Asp. In via Spinuzza, è stato intimato l’alt a due giovanissimi su uno scooter, ma uno di loro, il passeggero, ha tentato la fuga, salvo essere bloccato.

Dopo una perquisizione, nella borsa di quest’ultimo è stata ritrovata una Beretta con matricola abrasa, con tanto di caricatore con 8 colpi, e pure un proiettile calibro 38. Il conducente del mezzo, invece, aveva con sé una piccola quantità di hashish e mille euro in contanti. Il passeggero è stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma clandestina mentre l’altro è stato multato.