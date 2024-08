Palermo, a settembre il processo sulla movida violenta: a giudizio il pistolero di via La Lumia

Comincerà il 12 settembre il processo con il rito abbreviato per i tre protagonisti della rissa di via Isidoro La Lumia, culminata nella sparatoria che aveva provocato il panico tra i clienti dei locali della zona. A giudizio andranno Marco Cucina, 30 anni, pregiudicato con alle spalle diverse condanne - l’ultima delle quali per evasione - che si era reso irreperibile per due mesi anche se alla fine i carabinieri della compagnia di piazza Verdi lo avevano arrestato, assieme a Salvatore Emanuele, 27 anni, finito ai domiciliari, mentre per Salvatore Miceli, 21 anni e incensurato, era stato disposto l’obbligo di dimora e di presentarsi ogni giorno in caserma.

Sono tutti accusati di rissa aggravata, a Cucina – difeso dall’avvocato Riccardo Bellotta - viene contestato anche il porto abusivo in pubblico di arma da fuoco illegalmente detenuta. Le indagini erano partite da un video ripreso da un balcone ma l’identità dei tre indagati era stata confermata grazie ai filmati delle telecamere installate tra via La Lumia e via Quintino Sella, alle testimonianze dei gestori dei locali e attraverso l’analisi dei loro profili sui social network.