Sulla A19 "Palermo Catania" si registrano code fra Bagheria e Palermo, dal km 0 a km 4,800, in entrata al capoluogo regionale a causa di un incidente avvenuto lungo la A19dir "Via Giafar", sul cui tracciato si registrano altri tre km di code. Lo riferisce l’Anas. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.