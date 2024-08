Palermo, tafferugli ieri notte in via Napoli: volano bottiglie e minacce e i residenti chiamano i carabinieri - VIDEO

In via Napoli volano bottiglie di vetro e spintoni. Alle prime luci dell’alba, intorno alle 5, i residenti sono stati svegliati da urla e rumori di vetri in frantumi: circa una ventina di ragazzi, per lo più di origine straniera, sono stati coinvolti in una zuffa che ha reso ostaggio l’intera strada.

Urla, spintoni e lanci di bottiglie di vetro, minacce e tentativi di separare i gruppi sono andati avanti per almeno dieci minuti, alcuni dei quali ripresi da alcuni residenti che hanno poi allertato i carabinieri.

Nel video si sentono nitidamente le bottiglie di vetro infrangersi più volte sull’asfalto, spintoni e la tensione è palpabile. L’ennesima notte violenta di una città che sembra fuori controllo nella zona del centro storico e in quella movida.