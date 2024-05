La tragedia di Casteldaccia, la testimonianza di un operaio: «Ho lanciato una corda ai miei colleghi ma li ho visti cadere come birilli»

«Cadevano come birilli». Si intensificano di dettagli e particolari strazianti i momenti della tragedia che nella giornata di lunedì ha sconvolto l’intera comunità di Casteldaccia e distrutto l’andamento di 5 famiglie del palermitano. La morte dei 5 operai che stavano svolgendo lavoro di manutenzione ordinaria presso la condotta fognaria di via Nazionale a Casteldaccia, continua ad arricchirsi di particolari che i diretti interessati, quelli che sono riusciti a scampare alla tragedia, hanno raccontato a vicini o familiari o a chi, in quel momento concitato dell’ora di pranzo di lunedì, si trovava nei paraggi e ha provato a consolare colleghi che non sono riusciti a trarre in salvo i 5 che hanno trovato la morte all’interno della maledetta vasca fognaria.

Tra i più esperti presenti nella spedizione che poi si è rivelata tragica, davanti l’operaio di 63 anni residente a Bagheria una scena drammatica e allo stesso tempo impotente. I primi due colleghi della ditta esterna di Partinico, la Quadrifoglio, entrati nella vasca non davano nessun segno di vita, cadendo al suolo «come birilli». In seguito a ciò, gli altri hanno provato a intervenire per cercare di salvarli ma incontrando nella loro strada la stessa sorte, quella della morte. Bartolone, poi anche lui sentitosi male per aver inalato l’acido solforico che ha ucciso 5 dei suoi colleghi, ha provato a lanciare una corda nella speranza che qualcuno all’interno della vasca potesse avere ancora le forze per prenderla e tirarsi su. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, nello sconforto generale per un giorno normale di lavoro che, ad un tratto, si è trasformato in tragedia.

