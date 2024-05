L'Amap su Casteldaccia: il lavoro doveva essere svolto in superficie, occorreva portare al livello i tombini e poi spurgarli

Uno dei cinque morti nella strage del lavoro a Casteldaccia non faceva parte della Quadrifoglio Group. Giuseppe La Barbara era in capo all’Amap, che lo aveva preso da un’agenzia interinale. Tecnicamente era un «accertatore». Cioè doveva verificare se fossero a posto transenne, segnaletica, segnali stradali ed evitare - ironia della sorte - incidenti. Quindi lui era proprio quello che, in questa storia, era fuori dal mazzo, quello che non c’entrava con l’intervento di spurgo che si doveva effettuare.

Dall’azienda che gestisce il servizio a Palermo e in 46 paesi della provincia, l’Amap, fanno sapere che le regole di ingaggio erano chiare. Bisognava effettuare lavori di superficie. Portare al livello i tombini sommersi dall’asfalto e successivamente spurgarli. Il camion con l’aspiratore era lì. Su una fiancata, in bella vista una grande tabella indica l’equipaggiamento necessario in quelle condizioni: guanti, casco, maschere, tuta. Niente di tutto questo aveva la squadra in azione a Casteldaccia. Probabilmente proprio perché non era previsto di lavorare in ambienti pericolosi. E dunque è chiaro che diventerà fondamentale comprendere se c’è stata un’imprudenza di qualcuno che ha voluto effettuare un intervento non richiesto e senza autorizzazione, o se aveva la «copertura» di qualche superiore gerarchico che ha dato il via libera. Questione non di secondo piano perché investe profili di responsabilità differenti.