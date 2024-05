Il dramma di Casteldaccia, parlano i vescovi siciliani: «Queste morti sono una sconfitta sociale»

Vigilare sulla sicurezza sui posti di lavoro facendo attenzione al pieno rispetto alla persona del lavoratore. Sono i punti centrali dei messaggi di cordoglio arrivati dai vescovi di Palermo, Cefalù e Trapani, i quali hanno voluto esprimere tutta la loro estrema tristezza per i cinque operai morti, ed uno rimasto gravemente ferito nella tragedia di Casteldaccia. «In queste ore particolarmente drammatiche, - scrive l’arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice - sento di far giungere un forte appello alla sicurezza sui luoghi di lavoro, auspicando un maggiore impegno di quanti hanno la responsabilità: legislatori, imprese, organizzazioni e associazioni di categoria, di tutelare i lavoratori. Queste morti, come anche gli infortuni, sono una sconfitta sociale, una profonda ferita del corpo sociale, riguarda tutti, non solo le imprese o le famiglie coinvolte».

«Dobbiamo – continua l’arcivescovo sentire queste morti, far nostro questo dolore, con-patirlo, sentirlo nelle nostre viscere, portarlo insieme a quanti ora ne sono schiacciati. Dobbiamo cambiare. Tutti. Non possiamo abituarci agli incidenti sul lavoro, né rassegnarci all’indifferenza verso gli infortuni». Lorefice ha poi espresso la sua gratitudine verso tutti coloro che si sono adoperati nelle operazioni di soccorso, assicurando la sua preghiera in segno di vicinanza affettiva e spirituale. Dramma che ha coinvolto anche il territorio diocesano di Trapani, dove il vescovo, Mons. Pietro Maria Fragnelli, ha voluto riaccendere il «fiammifero» della fede su queste dolorose vicende.