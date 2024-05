Chi erano i cinque operai morti a Casteldaccia, morti uno dopo l'altro nella vasca-killer

Uno per tutti, tutti per uno gli operai morti a Casteldaccia. Le testimonianze di chi è sopravvissuto alla tragedia sono univoche: lavoravano affiatati e la morte li ha colpiti uno dopo l’altro mentre tentavano di aiutare i colleghi che erano rimasti sotto l’asfalto narcotizzati e poi uccisi dai gas della fognatura. Epifanio Alsazia, 71 anni, che in famiglia chiamano Fino, un figlio carabiniere, contitolare della Quadrifoglio group, il più anziano della squadra, è stato il primo a scendere sotto terra, ricorda uno dei sopravvissuti Paolo Sciortino, 36 anni, entrato per ultimo nella vasca col fondo pieno di liquami. «Ha detto che voleva andare lui. È stato il primo a scendere nell’impianto. Si poteva godere la pensione e invece era sempre il primo a intervenire» dice con le lacrime agli occhi ricordando che fra meno di due mesi diventerà padre. Non vedrà più i suoi due bambini di 5 e un anno e la moglie ventenne col volto da ragazzina, invece, Giuseppe La Barbera, 28 anni, il più giovane del gruppo - e unico palermitano - di operai che doveva sistemare le fogne in quel punto della via nazionale per conto dell’Amap. Non lavorava per la Quadrifoglio group ma era un interinale, un giovane che pregava ogni sera che arrivasse la «benedetta» assunzione a tempo indeterminato da parte dell’azienda idrica palermitana. Ha sentito un collega urlare perché tre di loro non davano più segni di vita e si è precipitato giù nella botola e non è risalito.

Un collega interinale Giulio D’Asta lo ricorda così: «Peppino non ci sono parole .. solo tanta rabbia e tristezza. Ricordo la felicità sui nostri volti il giorno che andammo a firmare il contratto di lavoro .. e adesso cosa ne rimane ? La vita è ingiusta. Non ti dimenticherò mai». Pino era originario di Ballarò, il mercato cuore del quartiere Albergheria, dove lo conoscono e lo ricordano in molti perchè la sua famiglia vende bombole di gas in via Musco e gran parte delle abitazioni del quartiere non ha il metano e utilizza il gas nei contenitori metallici che viene portato a domicilio. E fino a qualche anno fa era proprio Giuseppe a portare le bombole a chi ne faceva richiesta. E il chiassoso e pieno di musica mercato è in silenzio per rendere omaggio a uno dei suoi «figli“: Ballarò oggi aveva gli altoparlanti muti e nessun commerciante abbanniava, cioè urlava per attirare i clienti.