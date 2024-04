Strage di Altavilla, Sabrina Fina pronta a parlare: non sono la sacerdotessa del male

Sabrina Fina e Massimo Carandente si sarebbero rifugiati nella preghiera per trovare conforto all’isolamento in cui sono costretti da quando sono stati arrestati. Al carcere dei Pagliarelli hanno ottenuto una Bibbia per immergersi nella lettura delle sacre scritture, poi avrebbe chiesto carta e penna per scrivere i propri pensieri. Ma – come ha anticipato due settimane fa il Giornale di Sicilia - questi appunti sarebbero stati sequestrati dagli agenti della polizia penitenziaria e adesso sono al vaglio dei magistrati perché potrebbero contenere particolari utili alle indagini. Giovanni Barreca e la figlia diciassettenne hanno puntato il dito contro la coppia per gli omicidi della moglie Antonella Salamone e dei figli Kevin e Emanuel di 16 e 5 anni.

I «fratelli di Dio» continuano a professarsi innocenti e sono sicuri di poter dimostrare che loro non c’entrano nulla con il massacro avvenuto all’interno della villetta dell’orrore di Altavilla Milicia. Avrebbero rivelato di essere andati via prima dei delitti, addossando le responsabilità del massacro all’ex imbianchino e alla minorenne. Sabrina ha respinto decisamente l’accusa di essere l’ispiratrice delle violenze, attraverso un messaggio inviato tramite il suo avvocato, Franco Critelli: «La mia cliente non è la sacerdotessa del male e nega di essere una sorta di padrona della scena del crimine: ritiene che le varie azioni che le sono state attribuite siano solo illazioni che sta subendo, anche per via mediatica. Lei ribadisce di essere estranea ai fatti, non aver preso parte a nessuna sevizia e di essere pronta a riportare quanto è a sua conoscenza ai magistrati competenti».