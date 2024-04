La strage di Altavilla, il criminologo Gianni Spoletti sarà consulente di Sabrina Fina

«La signora Sabrina Fina respinge categoricamente tutte le accuse di essere la sacerdotessa del massacro, illazioni che sta subendo anche e sopratutto per vie mediatiche. Si professa, e si è sempre professata, innocente ed estranea ai fatti». Una dichiarazione forte, quella rilasciata a Ore 14, la trasmissione di Rai 2, dell'avvocato Franco Critelli, il nuovo avvocato di Sabrina Fina, accusata insieme al marito Massimo Carandente e Giovanni Barreca di essere tra le autrici della strage di Altavilla Milicia, dove sono morte tre persone, Antonella Salamone, moglie di Barreca, e i figli Kevin e Emanuel di 16 e 5 anni.

Ai due, racconta la trasmissione, sono stati sequestrati fogli e bloc notes, dove c'erano scritte delle preghiere, anche delle memorie loro. Sabrina Fina, anche in carcere, continuerebbe a vedere delle presenze demoniache, con la luce che si accende e si spegne da sola, senza motivo. Inoltre, l'avvocato Critelli ha dichiarato, per la difesa di Sabrina Fina, di volersi avvalere della consulenza di un criminologo, Gianni Spoletti, così come avevano fatto i legali di Barreca con Roberta Bruzzone.