La strage di Altavilla, la ragazza di 17 anni salvata da un'improvvisa bufera di vento

Una nuova verità raccontata da Giovanni Barreca al suo avvocato, Giancarlo Barracato, e alla consulente della difesa, la criminologa Roberta Bruzzone: nel carcere di Enna, dove ieri ha ricevuto il legale e l’esperta, l’imbianchino in carcere per la strage di Altavilla Milicia (Palermo) ha detto che dopo gli omicidi della moglie e di due dei tre figli, doveva essere sacrificata anche la figlia maggiore, di 17 anni. La ragazza sarebbe stata salvata da una bufera di vento che si abbatté, nella notte tra il 10 e l’11 febbraio, sul paese dell’hinterland del capoluogo siciliano: ritenendo che fosse un «segno del demonio», sia Barreca che la coppia di predicatori - oggi anche loro in carcere - Massimo Carandente e Sabrina Fina, avrebbero deciso di abbandonare la villa. La ragazza sarebbe stata lasciata da sola, chiusa e bendata nella sua camera, nella villetta degli orrori. Il muratore, lasciati i due alla stazione ferroviaria del paese, rimase in automobile e poi chiamò fratello e sorella: alla fine si rivolse ai carabinieri per consegnarsi.