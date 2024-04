Strage di Altavilla, da Barreca nuove terribili accuse ai «fratelli di Dio»

Giovanni Barreca accusa ancora Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage di Altavilla Milicia in cui sono stati uccisi la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin e Emanuel di 16 e 5 anni. Il muratore avrebbe raccontato di essersi limitato a pregare durante il rito che avrebbe dovuto liberare la sua famiglia dal diavolo confermando che, con l’arrivo della coppia, la purificazione della casa sarebbe avvenuta con una modalità diversa, cioè con le torture. I ricordi starebbero riaffiorando ma lui avrebbe avvertito questo cambiamento: la sacerdotessa del male sarebbe stata Sabrina mentre il suo compagno l’avrebbe aiutata durante le violenze.

Lei avrebbe picchiato Antonella fino a ucciderla, poi il corpo sarebbe stato bruciato perché il funerale giusto, per chi era posseduto, doveva passare dal fuoco. E sempre lei avrebbe seviziato Emanuel per coprirlo alla fine con un lenzuolo bianco perché, da lì a poco, sarebbe risorto. Kevin, invece, si sarebbe ribellato, da qui la necessità di bloccarlo con le catene fino alla morte. Nel frattempo Carandente avrebbe parlato a lungo al telefono e scambiato messaggi con qualcuno - per la difesa il presunto suggeritore rimasto finora nell’ombra - che gli potrebbe avere fornito le indicazioni per seppellire il cadavere di Antonella nel giardino davanti alla casa. È questa la versione che ha ripetuto nel carcere di Enna durante il colloquio di due ore con l’avvocato Giancarlo Barracato che oggi (17 aprile), assieme alla criminologa Roberta Bruzzone, si recherà nella villetta degli orrori (nella foto).