Strage di Altavilla, uno dei fratelli di Dio perde un altro difensore

Si crede innocente e vorrebbe uscire dal carcere entro giugno, per questo avrebbe più volte «incalzato» il suo avvocato chiedendogli di fare di più. Un segnale indiscutibile che non si è ancora reso conto della gravità della situazione in cui si trova. Anche per questo motivo Marco Rocca, il legale che fino a ieri difendeva Massimo Carandente, ha rimesso il mandato perché sarebbe venuto meno il rapporto di fiducia con il cliente. «Gli ho spiegato che non è solo chiedendo scusa che si può andare via, evidentemente non ha ancora afferrato che le accuse nei suoi confronti sono pesantissime», ha spiegato Rocca che ha già formalizzato la sua decisione in attesa di essere rimpiazzato probabilmente dal collega Salvatore Cusumano, in precedenza già nominato sostituto processuale.

Sabrina Fina, invece, continuerà ad essere assistita dall’avvocato Franco Critelli Jasper che deve ancora presentare la richiesta di interrogatorio rivolta ai magistrati di Termini Imerese per fare in modo che i «due fratelli di Dio» possano esporre la propria versione dei fatti ribaltando così la narrazione di Giovanni Barreca e della figlia diciassettenne, i quali puntano il dito contro di loro ritenendoli responsabili degli omicidi di Antonella Salamone e di Kevin e Emanuel di 16 e 5 anni.