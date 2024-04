La strage di Altavilla, Barreca chiede della figlia ma non è pentito: «In casa c'era il diavolo...»

Ha chiesto di nuovo della figlia, non si mostra pentito e ringrazia ancora i complici Giovanni Barreca, il muratore che insieme alla primogenita e a una coppia di invasati religiosi ha ucciso la moglie e due figli durante un esorcismo, nella propria villetta di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Oggi ha incontrato il suo legale, Giancarlo Barracato. «Riguardo a quanto successo nella villetta non scende mai nei particolari. Continua nella sua condizione delirante - dice l’avvocato -. Ha detto che erano convinti tutti che in quella casa ci fosse il diavolo. Lo pensava anche Kevin, uno dei due figli che in quella villetta ha trovato la morte».

Secondo quanto ha riferito all’avvocato, con l’ingresso in casa dei due complici Massimo Carandente e Sabrina Fina qualcosa è cambiato. «Lui li ringrazia, però è combattuto - aggiunge il legale -. Ricorda che c’è stata una telefonata tra Massimo Carandente e qualcuno all’esterno della villetta. Una conversazione durata mezz’ora sia al telefono che tramite messaggi. Però non sa dire con chi Massimo stesse parlando». La telefonata sarebbe avvenuta dopo la morte della moglie Antonella. Ma su questo particolare Giovanni Barreca non è ancora preciso.